Um psicólogo é investigado por estupro de vulnerável em São José dos Campos, e está sendo procurado pela Polícia Civil, após denúncia registrada na noite de terça-feira (17). O profissional, de 61 anos, é suspeito de abusar de uma criança de apenas 12 anos durante sessão de terapia em clínica no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 20h45 no consultório. A vítima relatou à polícia que, durante o atendimento individual, o psicólogo tocou em seu seio por cima da roupa, afirmou que o “chuparia” e orientou a adolescente a permanecer em silêncio e não contar o ocorrido a ninguém. O caso foi registrado como crime consumado.
A adolescente, que já realizava acompanhamento com o suspeito há cerca de dois anos, saiu da sala profundamente abalada. Ela encontrou uma mulher, qualificada como testemunha, no banheiro do prédio e, aos prantos, relatou que “tentaram me estuprar”.
A testemunha prontamente acionou a mãe da vítima por telefone, que se deslocou até o edifício e ouviu o relato assustador da própria filha. A Polícia Militar foi chamada imediatamente pela família.
Polícia foi chamada
Quando as viaturas chegaram ao prédio comercial, no entanto, enfrentaram resistência de funcionários para acessar as dependências internas. A suspeita é de que o psicólogo investigado tenha fugido do local antes da aproximação policial, conduzindo um veículo Chevrolet Onix Plus branco.
O pai da vítima, que aguardava na recepção, pois também fazia terapia com o mesmo profissional, relatou não ter notado qualquer comportamento anormal por parte do suspeito durante aquele momento.
Mesmo possuindo diagnóstico de TDAH e TOD e fazendo uso de medicações controladas, a adolescente se apresentou lúcida, articulada, e sua narrativa foi firme e coerente, sem aparentar sinais de delírio ou contradição, de acordo com a polícia. Os policiais realizaram diligências e levantaram os contatos do suspeito, porém conseguiram encontrá-lo.
Depoimento da criança
Para preservar o estado emocional e os direitos da criança, evitando a vitimização secundária, a vítima prestará um único depoimento sob condições especiais, com escuta especializada.
O delegado de plantão deliberou pelo registro de estupro de vulnerável e determinou que a Polícia Civil poderá representar pela prisão do investigado. Caso é acompanhado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José.