Um psicólogo é investigado por estupro de vulnerável em São José dos Campos, e está sendo procurado pela Polícia Civil, após denúncia registrada na noite de terça-feira (17). O profissional, de 61 anos, é suspeito de abusar de uma criança de apenas 12 anos durante sessão de terapia em clínica no bairro Jardim Oswaldo Cruz, na região central.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 20h45 no consultório. A vítima relatou à polícia que, durante o atendimento individual, o psicólogo tocou em seu seio por cima da roupa, afirmou que o “chuparia” e orientou a adolescente a permanecer em silêncio e não contar o ocorrido a ninguém. O caso foi registrado como crime consumado.