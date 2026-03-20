Queiroga participou do programa Arena Oeste, da Revista Oeste, que foi ao ar pela internet na noite de quinta-feira (19), com a participação de OVALE na bancada de entrevistadores.

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O médico cardiologista Marcelo Queiroga, ex-ministro da saúde do governo Jair Bolsonaro (PL), defendeu a atuação do ex-presidente na pandemia da Covid-19 e disse que “faltou foi bunda para tanta vacina que tinha” para aplicar nos brasileiros.

Questionado pelo veículo, Queiroga disse que “vacina não faltou” no Brasil para imunizar a população contra a mais mortal pandemia em 100 anos, que deixou um rastro de mais de 700 mil mortes no país. Segundo a Fiocruz, o Brasil teve quatro vezes a média mundial de mortes por milhão de habitantes.

“Eu fiquei quase dois anos no Ministério da Saúde. Se os outros ministros não ficaram lá, o problema não é do presidente, é dos ministros. Porque vacina não faltou. Faltou foi bunda para tanta vacina que tinha. Então não faltou vacina no Brasil”, afirmou Queiroga, que é investigado, ao lado de Bolsonaro, pela conduta na pandemia (leia abaixo).

O ex-ministro disse que a “Fiocruz demorou a entregar a vacina”. E afirmou: “Foi feito um acordo de transferência de tecnologia, não é? E esse acordo o Ministério da Saúde colocou 2 bilhões de reais. Eu mesmo fui à Universidade de Oxford e a gente viu o que aconteceu com as vacinas da Fiocruz, que a escolha por essa plataforma foi dos tais cientistas da Fiocruz”.

Mortes no país