O fim de semana em São José dos Campos conta com uma programação teatral diversificada reunindo sátiras sociais, humor e fábulas infantis.

O Teatro Colinas recebe, nesta sexta-feira (19), a partir das 20h, "Uma Noite Horripilante", uma releitura do clássico Branca de Neve, em que a personagem sai em busca de um "hétero de verdade" em uma saga com trocas rápidas de figurino e humor ácido voltado ao público adulto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp