O fim de semana em São José dos Campos conta com uma programação teatral diversificada reunindo sátiras sociais, humor e fábulas infantis.
O Teatro Colinas recebe, nesta sexta-feira (19), a partir das 20h, "Uma Noite Horripilante", uma releitura do clássico Branca de Neve, em que a personagem sai em busca de um "hétero de verdade" em uma saga com trocas rápidas de figurino e humor ácido voltado ao público adulto.
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No sábado (21), também às 20h, a NósMesmos Cia. de Humor celebra 21 anos com a peça "É por isso que o Brasil tá assim!" A narrativa conecta o passado e o presente do país por meio de esquetes bem-humoradas.
Já no domingo (22), às 19h, Diogo Portugal encerra a programação com seu novo stand-up, "Burrice Artificial". O show reflete sobre a dependência tecnológica, abordando desde máquinas de escrever até o ChatGPT.
Para o público infantil o teatro apresenta a fábula clássica "A Cigarra e a Formiga" no sábado (21) e no domingo (22), às 15h.
O Teatro Colinas fica na avenida São João,nº 2000, Jardim das Colinas, em São José dos Campos. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 100, de acordo com o espetáculo.
Para sábado à noite, está disponível o ingresso solidário por R$ 60 mediante a doação de 1 kg de alimento ou produto de higiene.