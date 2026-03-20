O ator e artista marcial Chuck Norris morreu nesta sexta-feira (20), aos 86 anos. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do artista, considerado um dos maiores nomes do cinema de ação entre as décadas de 1980 e 1990.
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Nascido no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, Norris iniciou sua trajetória servindo à Força Aérea norte-americana entre 1959 e 1962. Após o período militar, dedicou-se às artes marciais, onde conquistou títulos e notoriedade — caminho que o levaria ao cinema.
A projeção internacional veio ao atuar ao lado de Bruce Lee no clássico O Voo do Dragão, onde interpretou o vilão. O sucesso do filme abriu portas em Hollywood e consolidou Norris como um novo rosto promissor no gênero de ação.
Carreira marcada por sucessos e franquias
Ao longo dos anos, Norris estrelou diversos filmes que se tornaram referência para o cinema de ação. Entre eles estão Comboio da Carga Pesada, Os Bons se Vestem de Negro e Octagon: Escola para Assassinos.
O auge veio com produções como Fúria Silenciosa, McQuade: O Lobo Solitário e Invasão U.S.A..
Um de seus maiores sucessos foi Braddock: O Super Comando, que deu origem a uma franquia com continuações lançadas em 1985 e 1988, consolidando seu status como astro global do gênero.
Legado no cinema e na cultura pop
Além dos filmes, Chuck Norris se tornou um fenômeno cultural, sendo lembrado tanto por seus papéis de ação quanto por sua imagem de força e disciplina, construída ao longo de décadas.
Sua trajetória ajudou a popularizar as artes marciais no Ocidente e influenciou gerações de atores e praticantes do esporte.