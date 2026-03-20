O ator e artista marcial Chuck Norris morreu nesta sexta-feira (20), aos 86 anos. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do artista, considerado um dos maiores nomes do cinema de ação entre as décadas de 1980 e 1990.

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Nascido no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, Norris iniciou sua trajetória servindo à Força Aérea norte-americana entre 1959 e 1962. Após o período militar, dedicou-se às artes marciais, onde conquistou títulos e notoriedade — caminho que o levaria ao cinema.