Consumidores de todo o país têm até o dia 31 de março para regularizar pendências financeiras com bancos e instituições financeiras.
O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira oferece redução de taxas de juros, prazos maiores e migração para modalidades de crédito mais baratas, dependendo da política de cada instituição.
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Mutirão
A iniciativa é da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e bancos associados, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons de todo o Brasil. A ação, em 2025, registrou a marca de 2,6 bilhões de contratos negociados.
O mutirão é voltado às pessoas físicas com capacidade de quitar o valor renegociado. No caso de consumidores superendividados, a recomendação é procurar diretamente os órgãos de proteção e defesa do consumidor para atendimento especializado.
O que pode ser negociado
O foco das negociações são as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito sem garantias.
Estão fora da campanha dívidas prescritas ou aquelas que envolvam bens dados em garantia, como financiamentos de imóveis e veículos.
Como participar
A negociação pode ser feita por canais oficiais dos bancos credores ou pelo portal Consumidor.gov.br.
Para quem precisa de suporte extra, o portal Meu Bolso em Dia disponibiliza vídeos tutoriais e planilhas gratuitas para que o cidadão faça um "raio X" de suas finanças antes de fechar o acordo.
Outra ferramenta é o sistema Registrato, do Banco Central, onde o consumidor consulta gratuitamente todos os empréstimos, financiamentos e chaves Pix vinculados ao seu nome.
A lista completa das instituições participantes pode ser consultada no site oficial da Febraban.