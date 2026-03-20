20 de março de 2026
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FINANÇAS

Mutirão nacional negocia dívidas bancárias com desconto

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Consumidores de todo o país têm até o dia 31 de março para regularizar pendências financeiras com bancos e instituições financeiras.

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira oferece redução de taxas de juros, prazos maiores e migração para modalidades de crédito mais baratas, dependendo da política de cada instituição.

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Mutirão

A iniciativa é da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e bancos associados, em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons de todo o Brasil. A ação, em 2025, registrou a marca de 2,6 bilhões de contratos negociados.

O mutirão é voltado às pessoas físicas com capacidade de quitar o valor renegociado. No caso de consumidores superendividados, a recomendação é procurar diretamente os órgãos de proteção e defesa do consumidor para atendimento especializado.

O que pode ser negociado

O foco das negociações são as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito sem garantias.

Estão fora da campanha dívidas prescritas ou aquelas que envolvam bens dados em garantia, como financiamentos de imóveis e veículos.

Como participar

A negociação pode ser feita por canais oficiais dos bancos credores ou pelo portal Consumidor.gov.br.

Para quem precisa de suporte extra, o portal Meu Bolso em Dia disponibiliza vídeos tutoriais e planilhas gratuitas para que o cidadão faça um "raio X" de suas finanças antes de fechar o acordo.

Outra ferramenta é o sistema Registrato, do Banco Central, onde o consumidor consulta gratuitamente todos os empréstimos, financiamentos e chaves Pix vinculados ao seu nome.

A lista completa das instituições participantes pode ser consultada no site oficial da Febraban.

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