Consumidores de todo o país têm até o dia 31 de março para regularizar pendências financeiras com bancos e instituições financeiras.

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira oferece redução de taxas de juros, prazos maiores e migração para modalidades de crédito mais baratas, dependendo da política de cada instituição.

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