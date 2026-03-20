20 de março de 2026
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OPERAÇÃO

Com drones, PM prende 3 por tráfico e apreende drogas em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeitos presos pelo Baep em São José
Suspeitos presos pelo Baep em São José

Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três suspeitos e apreenderam drogas em São José dos Campos, em operação na quinta-feira (18).

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Por volta das 16h30, equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do Baep realizou uma operação pelo CDHU Jardim das Oliveiras 1, com o apoio de drones, na qual foram apreendidos três suspeitos pelos crimes tráfico de drogas e associação ao tráfico.

No local, os policiais apreenderam 141 invólucros de cocaína, 14 invólucros de ice, 80 invólucros de maconha, 23 embalagens de Skank, nove papelotes de haxixe, 101 invólucros de crack, três MD ( ecstasy) e 21 frascos de lança-perfume, além de R$ 35 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Também foi conduzido um veículo Citroen branco e o condutor ao Plantão de Polícia Judiciária, sendo o veículo apreendido.

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