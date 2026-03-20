Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três suspeitos e apreenderam drogas em São José dos Campos, em operação na quinta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta das 16h30, equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) do Baep realizou uma operação pelo CDHU Jardim das Oliveiras 1, com o apoio de drones, na qual foram apreendidos três suspeitos pelos crimes tráfico de drogas e associação ao tráfico.