Imagens mostram o momento em que o tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, antes da perícia, entra no apartamento onde a esposa, a também policial militar Gisele Santana, de 32 anos, foi encontrada baleada.

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O caso aconteceu em São Paulo. Gisele chegou a ser socorrida em estado gravíssimo ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu e morreu no dia 18 de fevereiro. O oficial foi preso posteriormente, no dia 18 de março, em São José dos Campos, suspeito de feminicídio.