O caminhão que matou o motociclista João Gustavo Antunes Simões, 19 anos, em Taubaté, não tinha defeito mecânico, segundo investigação da Polícia Civil, que segue em andamento.

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O jovem morreu há um ano após a moto bater em um caminhão de manutenção semafórica da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Taubaté. O veículo fez uma conversão na via e atingiu o motociclista na pista contrária.