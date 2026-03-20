Um adolescente foi autuado após furtar uma motocicleta em São José dos Campos.
O furto ocorreu no Conjunto Residencial Trinta e Um de Março e a apreensão ocorreu no bairro Jardim Vale do Sol, na quinta-feira (19).
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A ação ocorreu após denúncia via 190 relatando que o menor havia sido visto transitando com o veículo pelo bairro. Após breve busca na região, ele foi localizado e abordado por policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), confessando ser o autor do furto.
O jovem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado e liberado para seu genitor, enquanto a motocicleta foi restituída à proprietária com o miolo de ignição violado.