20 de março de 2026
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ATO INFRACIONAL

Adolescente de 16 anos furta motocicleta na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Motocicleta furtada foi recuperada em São José dos Campos
Motocicleta furtada foi recuperada em São José dos Campos

Um adolescente foi autuado após furtar uma motocicleta em São José dos Campos.

O furto ocorreu no Conjunto Residencial Trinta e Um de Março e a apreensão ocorreu no bairro Jardim Vale do Sol, na quinta-feira (19).

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A ação ocorreu após denúncia via 190 relatando que o menor havia sido visto transitando com o veículo pelo bairro. Após breve busca na região, ele foi localizado e abordado por policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), confessando ser o autor do furto.

O jovem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado e liberado para seu genitor, enquanto a motocicleta foi restituída à proprietária com o miolo de ignição violado.

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