Um adolescente foi autuado após furtar uma motocicleta em São José dos Campos.

O furto ocorreu no Conjunto Residencial Trinta e Um de Março e a apreensão ocorreu no bairro Jardim Vale do Sol, na quinta-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp