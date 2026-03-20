O motociclista que morreu após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, foi identificado como Leandro Barbosa Rodrigues. A colisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19), e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

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O grave acidente ocorreu na altura do km 116, sentido São Paulo, em Taubaté.