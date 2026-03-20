O motociclista que morreu após um grave acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, foi identificado como Leandro Barbosa Rodrigues. A colisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19), e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
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O grave acidente ocorreu na altura do km 116, sentido São Paulo, em Taubaté.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Leandro Barbosa Rodrigues, conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI quando sofreu uma colisão ainda não esclarecida. Com o impacto, ele foi arremessado para uma ribanceira às margens da rodovia.
Equipes de resgate foram acionadas e encontraram o motociclista ainda com sinais vitais. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
Dinâmica do acidente é investigada
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta foi localizada caída no acostamento, com danos compatíveis com colisão. Já o corpo da vítima foi encontrado em uma área de difícil acesso ao lado da pista.
Até o momento, não há confirmação sobre outro veículo envolvido diretamente no acidente. A ocorrência foi registrada como colisão com morte a esclarecer, e o possível responsável é considerado desconhecido, podendo ter deixado o local sem prestar socorro.
A Polícia Civil também destacou que, devido ao socorro imediato da vítima e à remoção da motocicleta, não foi possível realizar perícia completa no local no momento do atendimento, o que pode dificultar a reconstituição exata dos fatos.
Morte suspeita
O caso foi classificado como morte suspeita de natureza acidental, e segue sob investigação. Há ainda divergências sobre o ponto exato da ocorrência, com registros indicando tanto o km 116 quanto proximidades do km 118 da rodovia.
As autoridades apuram se houve envolvimento de outro veículo e se o motociclista pode ter sido vítima de colisão seguida de fuga.
Leandro era morador da capital paulista, e familiares informaram que o corpo será trasladado para São Paulo, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.