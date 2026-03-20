20 de março de 2026
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FIANÇA EM GUARÁ

Após jogar arma pela janela, jovem vai responder em liberdade

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um jovem de 19 anos foi preso em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo durante as investigações de um homicídio. Ele foi solto após o pagamento de fiança.

A polícia, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, realizou na quinta-feira (19), uma diligência ao conjunto habitacional no Residencial Flamboyant 1 onde localizou o suspeito e apreendeu uma arma da qual ele tentou se desfazer, arremessando pela janela.

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Ocorrência

No local, por volta das 6h30, os agentes visualizaram o investigado, identificado pelas iniciais K.R.S., na janela de um dos apartamentos e, percebendo a movimentação, tentou se livrar de uma arma, arremessando-a pela janela.

Já no imóvel, a equipe encontrou o suspeito em um dos quartos. Em busca domiciliar, foram apreendidos 130 eppendorfs (microtubos) vazios, um  coldre e um cinto de cor verde, além de um facão com cabo de madeira.

Na área externa, foi localizado o revólver descartado, da marca Taurus, calibre 32, municiado com quatro cartuchos intactos.

Liberdade

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, sendo indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi arbitrada uma fiança criminal no valor de R$ 1.850. O valor foi recolhido pelo jovem, que responderá ao processo em liberdade.

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