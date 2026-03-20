Um jovem de 19 anos foi preso em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo durante as investigações de um homicídio. Ele foi solto após o pagamento de fiança.
A polícia, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, realizou na quinta-feira (19), uma diligência ao conjunto habitacional no Residencial Flamboyant 1 onde localizou o suspeito e apreendeu uma arma da qual ele tentou se desfazer, arremessando pela janela.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
No local, por volta das 6h30, os agentes visualizaram o investigado, identificado pelas iniciais K.R.S., na janela de um dos apartamentos e, percebendo a movimentação, tentou se livrar de uma arma, arremessando-a pela janela.
Já no imóvel, a equipe encontrou o suspeito em um dos quartos. Em busca domiciliar, foram apreendidos 130 eppendorfs (microtubos) vazios, um coldre e um cinto de cor verde, além de um facão com cabo de madeira.
Na área externa, foi localizado o revólver descartado, da marca Taurus, calibre 32, municiado com quatro cartuchos intactos.
Liberdade
O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, sendo indiciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Foi arbitrada uma fiança criminal no valor de R$ 1.850. O valor foi recolhido pelo jovem, que responderá ao processo em liberdade.