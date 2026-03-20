Um jovem de 19 anos foi preso em Guaratinguetá por porte ilegal de arma de fogo durante as investigações de um homicídio. Ele foi solto após o pagamento de fiança.

A polícia, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, realizou na quinta-feira (19), uma diligência ao conjunto habitacional no Residencial Flamboyant 1 onde localizou o suspeito e apreendeu uma arma da qual ele tentou se desfazer, arremessando pela janela.

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Ocorrência