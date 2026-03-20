Uma operação de fiscalização realizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conjunto com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e do município de São José dos Campos, identificou irregularidades sanitárias na empresa Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA.
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Como medida imediata, a linha de produção de medicamentos estéreis foi interditada, e a empresa está proibida de fabricar e comercializar esses produtos até que todas as falhas apontadas sejam corrigidas.
A ação teve início na última segunda-feira (16) e também incluiu a inspeção da distribuidora Mali Produtos para Saúde LTDA, onde igualmente foram constatados problemas sanitários.
Irregularidades graves na farmácia.
Durante a fiscalização na farmácia de manipulação, os agentes encontraram falhas consideradas críticas, principalmente relacionadas à higienização de equipamentos e utensílios utilizados na produção, o que pode comprometer a segurança dos medicamentos e aumentar o risco de contaminação.
Outro ponto grave foi a ausência de processos adequados para validação da esterilização, etapa essencial para garantir que os medicamentos estejam livres de microrganismos como bactérias, vírus e fungos.
Entre os produtos manipulados pela empresa estava uma fórmula que combinava tirzepatida com vitamina B12 e glicina. Segundo a fiscalização, essa associação não possui eficácia e segurança comprovadas.
Além disso, foram identificadas irregularidades na manipulação de substâncias utilizadas em “canetas emagrecedoras”, com concentrações semelhantes às de medicamentos industrializados, prática proibida, já que farmácias de manipulação devem atender prescrições individualizadas.
A inspeção também apontou problemas estruturais, como falhas no sistema de ar, inadequações na infraestrutura e ausência de controle formal sobre medicamentos e insumos, incluindo substâncias hormonais. Produtos que exigem refrigeração estavam armazenados em geladeiras comuns, sem monitoramento adequado de temperatura.
Outro fator que chamou atenção foi a realização de obras no local sem comunicação prévia à Vigilância Sanitária, o que pode comprometer a segurança do ambiente de produção.
Falhas também em distribuidora
Na distribuidora inspecionada, os fiscais identificaram ausência de controle formal sobre produtos sujeitos a fiscalização, além de armazenamento inadequado de insumos utilizados na produção de medicamentos, também mantidos em condições impróprias de refrigeração.
Foram constatadas ainda deficiências nos processos de garantia da qualidade e ausência de validação no transporte dos produtos, o que impede assegurar que os insumos cheguem aos clientes em condições adequadas.
Fiscalização faz parte de programa nacional
As ações fazem parte de um programa nacional da Anvisa voltado à fiscalização de medicamentos estéreis. A operação foi concluída na última quarta-feira (18), e os estabelecimentos deverão corrigir todas as irregularidades antes de retomar as atividades interditadas.