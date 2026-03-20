Uma operação de fiscalização realizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em conjunto com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e do município de São José dos Campos, identificou irregularidades sanitárias na empresa Terapêutica Farmácia de Manipulação LTDA.

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Como medida imediata, a linha de produção de medicamentos estéreis foi interditada, e a empresa está proibida de fabricar e comercializar esses produtos até que todas as falhas apontadas sejam corrigidas.