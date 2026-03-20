O outono começa nesta sexta-feira (20) com mudança no cenário climático em todo o Brasil e, especialmente, na região Sudeste, que inclui o Vale do Paraíba. A nova estação começa oficialmente às 11h45 (horário de Brasília) e traz características típicas de transição entre o verão chuvoso e o inverno mais seco.
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Para os próximos meses, a tendência é de mudanças significativas nas condições de chuva e temperatura, o que acende um alerta para o setor agrícola. A previsão indica predomínio de chuvas abaixo da média histórica em todo o estado de São Paulo e em grande parte de Minas Gerais, cenário que também abrange o Vale do Paraíba.
Ainda assim, episódios de chuva mais intensa não estão descartados, principalmente na faixa leste da região, devido à passagem de frentes frias que podem provocar instabilidades pontuais.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para o evento de aquecimento das águas do Pacífico equatorial, com indicativos de formação de El Niño ao longo do trimestre entre abril e junho. Esse fenômeno pode influenciar diretamente o regime de chuvas e as temperaturas, embora não seja o único responsável pelas variações climáticas no país.
Em relação às temperaturas, a tendência é de valores acima da média climatológica durante o outono. Mesmo assim, a chegada de massas de ar frio deve provocar quedas pontuais nos termômetros, principalmente em áreas de maior altitude.
Nestes primeiros dias de outono, a região ainda registra temperaturas elevadas, com mínima de 22°C e máxima de 29°C. Apesar da expectativa de um clima mais ameno ao longo das próximas semanas, o calor típico do verão deve persistir nesse início de estação.