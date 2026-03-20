O outono começa nesta sexta-feira (20) com mudança no cenário climático em todo o Brasil e, especialmente, na região Sudeste, que inclui o Vale do Paraíba. A nova estação começa oficialmente às 11h45 (horário de Brasília) e traz características típicas de transição entre o verão chuvoso e o inverno mais seco.

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Para os próximos meses, a tendência é de mudanças significativas nas condições de chuva e temperatura, o que acende um alerta para o setor agrícola. A previsão indica predomínio de chuvas abaixo da média histórica em todo o estado de São Paulo e em grande parte de Minas Gerais, cenário que também abrange o Vale do Paraíba.