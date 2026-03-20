20 de março de 2026
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ADULTERAÇÃO

Veículo furtado é recuperado e condutor é preso em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso e um veículo furtado foi apreendido em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (19), na Rodovia Manoel Hipólito do Rego, no bairro Cambury.

Policiais militares receberam um alerta do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um veículo Honda/Civic, possivelmente com placas adulteradas. A equipe realizou a abordagem após localizar o carro trafegando no contrafluxo.

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A placa não apresentava queixa, mas a consulta do número do chassi apontou furto ocorrido no mesmo município.

Diante dos fatos, o condutor foi indiciado pelos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e permaneceu à disposição da Justiça.

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