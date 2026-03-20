Um homem foi preso e um veículo furtado foi apreendido em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (19), na Rodovia Manoel Hipólito do Rego, no bairro Cambury.

Policiais militares receberam um alerta do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um veículo Honda/Civic, possivelmente com placas adulteradas. A equipe realizou a abordagem após localizar o carro trafegando no contrafluxo.

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