O Jacareí recebe o Comercial na tarde deste sábado (21), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, em jogo válido pela 12º rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.
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No momento, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, ocupa a sexta colocação, com 19 pontos, três acima do nono colocado Tanabi, primeiro time fora da zona de classificação para a segunda fase.
No total, o Jacaré do Vale já acumula nove jogos de invencibilidade no torneio e sofreu apenas um gol neste período. No entanto, a equipe da região soma três empates consecutivos, o que tirou um pouco da ‘gordura’ do time na parte de cima da tabela.
Na rodada passada, ficou no 0 a 0 fora de casa contra o Lemense, em jogo que teve muita chuva no segundo tempo. Agora, pega um adversário de tradição no cenário paulista, mas que está na parte de baixo da tabela.
No jogo anterior, o Bafo venceu o Vocem de Assis em casa por 3 a 1, mas está apenas em 11º lugar, com 11 pontos, cinco atrás do G8. Por isso, com mais quatro rodadas pela frente, tenta surpreender o Jacareí para continuar sonhando também com a classificação.