O Jacareí recebe o Comercial na tarde deste sábado (21), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, em jogo válido pela 12º rodada da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

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No momento, o time da região, comandado pelo técnico Augusto Ambrogi, ocupa a sexta colocação, com 19 pontos, três acima do nono colocado Tanabi, primeiro time fora da zona de classificação para a segunda fase.