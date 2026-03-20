A chuva forte que atingiu o Vale do Paraíba nessa quinta-feira (19) provocou queda de barreira em Pindamonhangaba.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, por volta das 18h45, houve o registro de uma queda de barreira na Estrada do Pouso Frio.

A equipe da Defesa Civil sinalizou o local e nesta sexta-feira (20) será feita a desobstrução de limpeza da via. Não houve registro de pessoas feridas.