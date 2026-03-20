A chuva forte que atingiu o Vale do Paraíba nessa quinta-feira (19) provocou queda de barreira em Pindamonhangaba.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, por volta das 18h45, houve o registro de uma queda de barreira na Estrada do Pouso Frio.
A equipe da Defesa Civil sinalizou o local e nesta sexta-feira (20) será feita a desobstrução de limpeza da via. Não houve registro de pessoas feridas.
São José dos Campos
A cidade de São José dos Campos também foi atingida pela chuva forte, que provocou diversos pontos de alagamento, principalmente na região leste do município.
Bairros como Vista Verde e Novo Horizonte registraram ruas tomadas pela água, gerando transtornos para moradores e motoristas.
Um dos pontos mais críticos foi a pista paralela da Via Dutra, antes do viaduto de acesso ao Vista Verde, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no trânsito.