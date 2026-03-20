20 de março de 2026
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IMPACTOS DA CHUVA

Chuva forte provoca queda de barreira em Pindamonhangaba 

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Monitoramento das chuvas pela Defesa Civil do Estado
Monitoramento das chuvas pela Defesa Civil do Estado

A chuva forte que atingiu o Vale do Paraíba nessa quinta-feira (19) provocou queda de barreira em Pindamonhangaba.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, por volta das 18h45, houve o registro de uma queda de barreira na Estrada do Pouso Frio.

A equipe da Defesa Civil sinalizou o local e nesta sexta-feira (20) será feita a desobstrução de limpeza da via. Não houve registro de pessoas feridas.

São José dos Campos

A cidade de São José dos Campos também foi atingida pela chuva forte, que provocou diversos pontos de alagamento, principalmente na região leste do município.

Bairros como Vista Verde e Novo Horizonte registraram ruas tomadas pela água, gerando transtornos para moradores e motoristas.

Um dos pontos mais críticos foi a pista paralela da Via Dutra, antes do viaduto de acesso ao Vista Verde, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no trânsito.

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