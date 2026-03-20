20 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FIM DA ANGÚSTIA

ATENÇÃO: Dona Maria é encontrada com vida em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Dona Maria foi localizada e está bem
Dona Maria foi localizada e está bem

Depois de horas de angústia, a família localizou a idosa Maria Aparecida de Oliveira Barboza, de 77 anos, moradora de São José dos Campos.

Ela havia desaparecido por volta das 12h na última quinta-feira (19), partindo do bairro Jardim Maringá, em São José, onde reside com a filha, dizendo que ia sozinha ao Floradas, no Jardim Satélite.

A idosa está em tratamento médico e a família chegou a procurá-la nos hospitais da Vila e do Parque Industrial, mas não a localizou.

Dona Maria foi encontrada por volta da meia-noite, em estado de confusão mental, mas bem de saúde.

A família informou que a idosa andou sozinha por vários lugares na cidade, aparentemente perdida e, por volta de 0h, uma vizinha a viu e acionou a familia, que a reencontrou.

