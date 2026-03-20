Motoristas que circulam pela região oeste de São José dos Campos devem ficar atentos às alterações no trânsito no sábado (21) e no domingo (22), para a execução de uma obra particular.
As ruas São Caetano do Sul e Santo André, localizadas no Jardim Alvorada, passarão por interdições nesse período para garantir a segurança dos trabalhos e dos moradores.
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Bloqueios
A operação será dividida em duas etapas para minimizar o impacto no fluxo local. No sábado, as vias passarão por interdição total, das 7h às 16h.
No domingo, o bloqueio será parcial. Durante este dia, as vagas de estacionamento nas vias afetadas também estarão suspensas.
Rotas Alternativas
Para evitar congestionamentos, a Prefeitura de São José dos Campos recomenda que os condutores utilizem a rua Catanduva e a rua das Lobélias como desvio.
O local estará devidamente sinalizado.