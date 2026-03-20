20 de março de 2026
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MOBILIDADE

Obra particular interdita trânsito na zona oeste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Ruas São Caetano e Santo André sofrem interdição neste sábado (21) e domingo (22)
Ruas São Caetano e Santo André sofrem interdição neste sábado (21) e domingo (22)

Motoristas que circulam pela região oeste de São José dos Campos devem ficar atentos às alterações no trânsito no sábado (21) e no domingo (22), para a execução de uma obra particular.

As ruas São Caetano do Sul e Santo André, localizadas no Jardim Alvorada, passarão por interdições nesse período para garantir a segurança dos trabalhos e dos moradores.

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Bloqueios

A operação será dividida em duas etapas para minimizar o impacto no fluxo local. No sábado, as vias passarão por interdição total, das 7h às 16h.

No domingo, o bloqueio será parcial. Durante este dia, as vagas de estacionamento nas vias afetadas também estarão suspensas.

Rotas Alternativas

Para evitar congestionamentos, a Prefeitura de São José dos Campos recomenda que os condutores utilizem  a rua Catanduva e a rua das Lobélias como desvio.

O local estará devidamente sinalizado.

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