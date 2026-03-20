A GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontrou um preso de 33 anos, beneficiado pela saidinha, deitado entre a calçada e a ciclofaixa na rua Bicudo Leme, no Centro de Pindamonhangaba, na madrugada de terça-feira (18). Segundo o BO, o chamado partiu do CSI, que acionou a GCM para a averiguação.
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Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse aos agentes que cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, que estava fora desde 16 de março e sabia que descumpria as regras do benefício. Ou seja, dormiu na rua e voltou para a cadeia.
Aos agentes, ele afirmou que tinha ciência de que estava descumprindo as condições do benefício. Depois da abordagem, os guardas o levaram até a Penitenciária Masculina 2 de Tremembé, mas a entrada foi recusada sem a apresentação de um boletim de ocorrência.
Após a recusa inicial da unidade prisional, os guardas compareceram ao plantão policial com ciência e autorização do delegado. Com isso, foi lavrado o documento e expedida a guia do IML para que o homem pudesse reingressar no sistema prisional.
O documento não aponta crime em flagrante nem detalha qualquer ato de violência ou dano. O foco do registro foi a formalização necessária para o encaminhamento do detento de volta ao presídio, após ele ser localizado fora das condições esperadas para o cumprimento da saída temporária.