A GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontrou um preso de 33 anos, beneficiado pela saidinha, deitado entre a calçada e a ciclofaixa na rua Bicudo Leme, no Centro de Pindamonhangaba, na madrugada de terça-feira (18). Segundo o BO, o chamado partiu do CSI, que acionou a GCM para a averiguação.

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Segundo o boletim de ocorrência, o homem disse aos agentes que cumpre pena na Penitenciária 2 de Tremembé, que estava fora desde 16 de março e sabia que descumpria as regras do benefício. Ou seja, dormiu na rua e voltou para a cadeia.