20 de março de 2026
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TRÊS PRESOS

Polícia apreende mais de 300 porções de drogas em CDHU de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem de drone durante a operação
Imagem de drone durante a operação

Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e de uma equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) em São José dos Campos, resultou na prisão de três homens e apreensão de drogas no CDHU no Jardim das Oliveiras 1.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 16h30 e contou com o apoio de drones.

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No local, foram apreendidos:

  • 141 invólucros de cocaína 
  • 101 invólucros de crack
  • 80 invólucros maconha
  • 23 embalagens de Skank
  • 21 lança perfume
  • 14 invólucros de ice
  • nove papelotes de haxixe
  • três MD (ecstasy)

Além dos entorpecentes, R$ 35 e quatro aparelhos celulares. Um veículo Citroën branco e seu condutor também foram conduzidos ao plantão judiciário, liberados em sequência, mas os três envolvidos com tráfico de drogas permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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