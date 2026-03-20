Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e de uma equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) em São José dos Campos, resultou na prisão de três homens e apreensão de drogas no CDHU no Jardim das Oliveiras 1.

A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 16h30 e contou com o apoio de drones.

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