Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e de uma equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) em São José dos Campos, resultou na prisão de três homens e apreensão de drogas no CDHU no Jardim das Oliveiras 1.
A ação ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 16h30 e contou com o apoio de drones.
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No local, foram apreendidos:
- 141 invólucros de cocaína
- 101 invólucros de crack
- 80 invólucros maconha
- 23 embalagens de Skank
- 21 lança perfume
- 14 invólucros de ice
- nove papelotes de haxixe
- três MD (ecstasy)
Além dos entorpecentes, R$ 35 e quatro aparelhos celulares. Um veículo Citroën branco e seu condutor também foram conduzidos ao plantão judiciário, liberados em sequência, mas os três envolvidos com tráfico de drogas permaneceram presos e à disposição da Justiça.