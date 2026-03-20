20 de março de 2026
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AÇÃO CONJUNTA

Homem é preso com facão, revólver e munições em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em Guaratinguetá
Apreensões em Guaratinguetá

Um homem foi preso em Guaratinguetá durante uma operação no bairro Jardim Primavera na manhã de quinta-feira (19). A ocorrência resultou também na apreensão de uma arma de fogo e de uma arma branca.

Em ação conjunta, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e a Polícia Civil de Guaratingueta, realizaram diligências no bairro. Ao perceber as equipes, o suspeito tentou se desfazer de uma arma de fogo arremesando-a pela janela.  Foi localizado um revólver calibre .32 com quatro munições intactas.

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Em busca em outro endereço vinculado, foram localizados:

  • R$ 4.062 em notas e moedas
  • 120 tubetes vazios
  • cinco aparelhos de telefone celular
  • uma faca de caça
  • um coldre

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

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