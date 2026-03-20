Um homem foi preso em Guaratinguetá durante uma operação no bairro Jardim Primavera na manhã de quinta-feira (19). A ocorrência resultou também na apreensão de uma arma de fogo e de uma arma branca.

Em ação conjunta, policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e a Polícia Civil de Guaratingueta, realizaram diligências no bairro. Ao perceber as equipes, o suspeito tentou se desfazer de uma arma de fogo arremesando-a pela janela. Foi localizado um revólver calibre .32 com quatro munições intactas.

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