Eleito em setembro de 2025, o autor indígena Daniel Munduruku tomou posse na APL (Academia Paulista de Letras), tornando-se o primeiro membro representante dos povos originários da instituição em 116 anos. A cerimônia, conduzida pelo presidente Antonio Penteado Mendonça, ocorreu na quinta-feira (19).

Daniel passa a ocupar a cadeira nº 21, anteriormente pertencente a Roberto Duailibi, trazendo um legado de mais de 30 anos de dedicação à literatura e à resistência indígena.

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Trajetória acadêmica