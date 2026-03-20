Eleito em setembro de 2025, o autor indígena Daniel Munduruku tomou posse na APL (Academia Paulista de Letras), tornando-se o primeiro membro representante dos povos originários da instituição em 116 anos. A cerimônia, conduzida pelo presidente Antonio Penteado Mendonça, ocorreu na quinta-feira (19).
Daniel passa a ocupar a cadeira nº 21, anteriormente pertencente a Roberto Duailibi, trazendo um legado de mais de 30 anos de dedicação à literatura e à resistência indígena.
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Trajetória acadêmica
Nascido em Belém (PA), o autor reside em Lorena. Possui formação em Filosofia, História e Psicologia, com mestrado em Antropologia Social e doutorado em Educação pela USP (Universidade de São Paulo), além de doutorado em Linguística pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).
Com mais de 65 títulos publicados, o autor também é membro da Academia de Letras de Lorena e diretor-presidente do Instituto Uk’a — Casa dos Saberes Ancestrais.
Premiações
Autor premiado no Brasil e no exterior, Munduruku já conquistou prêmios como o Prêmio Jabuti por três vezes, Prêmio da Academia Brasileira de Letras de melhor livro infantil, Prêmio Érico Vanucci Mendes e Prêmio UNESCO - Madanjeet Singh para a promoção da tolerância e da não-violência.
A chegada de Daniel Munduruku à APL reafirma a força da identidade originária e da educação como ferramentas de transformação. A Cadeira nº 21 passa a ser, simbolicamente, um território de valorização dos saberes ancestrais e de visibilidade para a luta dos povos indígenas no centro da produção intelectual paulista.