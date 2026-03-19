O skatista joseense Rafael Tomé segue em ascensão no cenário nacional e já encara um novo desafio importante na temporada. Após conquistar a 20ª colocação no ranking em competições realizadas no início do mês, em São Paulo, ele embarcou para Porto Alegre, onde disputa uma das principais etapas do skate brasileiro, que começa nesta sexta-feira (20) e vai até o próximo dia 29 de março.
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Na capital gaúcha, o atleta participa do STU National, que abre o circuito brasileiro, além do Pro Tour STU, programado para ocorrer ao longo dos próximos dias. As disputas acontecem na Orla do Guaíba, em um dos mais modernos complexos de skate da América Latina, reunindo atletas de destaque do país.
A programação começa com as modalidades olímpicas, em sequência inicial do circuito nacional. Na reta final do evento, entram em cena provas de VERT e Mini Ramp, ampliando o nível técnico da competição.
Rafael chega embalado pelos resultados recentes e mira evolução no ranking, além de ganhar experiência em eventos de alto nível. O skatista de São José dos Campos é apontado como um dos nomes em crescimento no cenário nacional.
Confiante, ele destaca o foco no desenvolvimento contínuo. “A cada treino e campeonato, sigo buscando melhorar minha performance, ganhar experiência e somar pontos pensando em objetivos maiores”, afirmou, já projetando o ciclo olímpico rumo a 2028.