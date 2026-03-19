O skatista joseense Rafael Tomé segue em ascensão no cenário nacional e já encara um novo desafio importante na temporada. Após conquistar a 20ª colocação no ranking em competições realizadas no início do mês, em São Paulo, ele embarcou para Porto Alegre, onde disputa uma das principais etapas do skate brasileiro, que começa nesta sexta-feira (20) e vai até o próximo dia 29 de março.

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Na capital gaúcha, o atleta participa do STU National, que abre o circuito brasileiro, além do Pro Tour STU, programado para ocorrer ao longo dos próximos dias. As disputas acontecem na Orla do Guaíba, em um dos mais modernos complexos de skate da América Latina, reunindo atletas de destaque do país.