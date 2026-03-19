Aprender como começar a investir do zero é uma das decisões mais importantes para quem deseja melhorar a vida financeira. Mesmo com pouco dinheiro, já é possível dar os primeiros passos com segurança, desde que você entenda os conceitos básicos e evite erros comuns.

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Este guia foi feito para iniciantes e reúne tudo o que você precisa saber para sair da poupança e começar a investir com estratégia.

O que é investir (explicação simples)