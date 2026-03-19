20 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ECONOMIA

Como começar a investir do zero: guia completo para iniciantes

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Como começar a investir do zero: guia completo para iniciantes
Como começar a investir do zero: guia completo para iniciantes

Aprender como começar a investir do zero é uma das decisões mais importantes para quem deseja melhorar a vida financeira. Mesmo com pouco dinheiro, já é possível dar os primeiros passos com segurança, desde que você entenda os conceitos básicos e evite erros comuns.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Este guia foi feito para iniciantes e reúne tudo o que você precisa saber para sair da poupança e começar a investir com estratégia.

O que é investir (explicação simples)

Investir é colocar seu dinheiro em aplicações que possam gerar rendimento ao longo do tempo. Em vez de deixar o dinheiro parado, você faz com que ele trabalhe para você.

Os investimentos podem ter diferentes objetivos:

  • Fazer o dinheiro render mais que a poupança

Proteger contra a inflação

  • Construir patrimônio no longo prazo

  • Gerar renda extra

    • Por que você deve começar a investir

    Muitas pessoas adiam esse passo, mas existem razões importantes para começar:

    • Proteção contra inflação: o dinheiro parado perde valor com o tempo

    • Juros compostos: quanto antes começar, maior o crescimento

  • Independência financeira: construir uma reserva para o futuro

  • Segurança: lidar melhor com imprevistos

    • Primeiro passo: organize sua vida financeira

    Antes de investir, é essencial ter controle do seu dinheiro.

    Comece com o básico:

    • Anote sua renda e despesas

    • Corte gastos desnecessários

  • Quite dívidas com juros altos

  • Defina objetivos financeiros

    • Sem essa base, investir pode trazer mais risco do que retorno.

    Monte sua reserva de emergência

    A reserva de emergência é o dinheiro guardado para imprevistos, como perda de renda ou despesas médicas.

    Recomendações básicas:

    • Ter o equivalente a alguns meses do seu custo de vida

  • Manter em aplicações seguras e com liquidez diária

  • Evitar investimentos de risco nesse momento

    • Opções comuns para iniciantes incluem:

    • Tesouro Selic (título público)

    • CDB com liquidez diária

    Entenda os principais tipos de investimento

    Para começar a investir do zero, você precisa conhecer as categorias básicas:

    Renda fixa (mais segura)

    São investimentos com regras mais previsíveis de rendimento.

    Exemplos:

    • Tesouro Direto

  • CDB (Certificado de Depósito Bancário)

  • LCI e LCA

    • Indicado para iniciantes e para a reserva de emergência.

    Renda variável (mais risco, mais potencial)

    Aqui, os rendimentos variam conforme o mercado.

    Exemplos:

    • Ações

  • Fundos imobiliários

  • ETFs

    • Indicado para objetivos de médio e longo prazo.

    Como escolher o melhor investimento

    Não existe um investimento único ideal. A escolha depende de:

    • Seu objetivo (curto, médio ou longo prazo)

    • Seu perfil (conservador, moderado ou arrojado)

  • Seu prazo para usar o dinheiro

    • Uma estratégia comum é diversificar, ou seja, não colocar todo o dinheiro em um só tipo de investimento.

    Como abrir conta e começar na prática

    Hoje, investir é simples e pode ser feito online.

    Passos básicos:

    1. Escolha uma corretora de valores confiável

    2. Faça seu cadastro

  • Transfira o dinheiro da sua conta bancária

  • Escolha o investimento

  • Acompanhe sua evolução

    • Corretoras ligadas a grandes instituições financeiras e reguladas por órgãos oficiais são as mais indicadas.

    Erros comuns de quem está começando

    Evitar erros é tão importante quanto investir bem.

    Os mais comuns são:

    • Investir sem entender o produto

    • Buscar ganhos rápidos e arriscados

    • Não ter reserva de emergência

  • Colocar todo dinheiro em um único ativo

  • Seguir “dicas quentes” sem análise

    • Quanto dinheiro é preciso para começar

    Uma das maiores dúvidas é sobre valores.

    A boa notícia é:
    não é preciso muito dinheiro para começar a investir.

    Existem aplicações acessíveis, que permitem começar com valores baixos, especialmente em renda fixa.

    O mais importante é criar o hábito de investir regularmente.

    Dicas práticas para iniciantes

    Para facilitar sua jornada:

    • Comece simples, com renda fixa

    • Estude antes de investir

  • Invista com frequência, mesmo valores baixos

  • Tenha disciplina e paciência

  • Pense no longo prazo

    • Vale a pena sair da poupança?

    A poupança ainda é muito utilizada, mas costuma render menos do que outras opções seguras disponíveis no mercado.

    Por isso, muitos iniciantes optam por alternativas de baixo risco que oferecem maior rentabilidade, mantendo a segurança.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários