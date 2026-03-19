O ataque a Pearl Harbor é um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial e um dos temas mais buscados quando o assunto é Segunda Guerra Mundial. Entender o que aconteceu, por que ocorreu e quais foram seus desdobramentos ajuda a compreender não apenas o conflito, mas também a geopolítica moderna.

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O que foi Pearl Harbor

Ataque a Pearl Harbor foi uma ofensiva militar surpresa realizada pelo Japão contra a base naval dos Estados Unidos no Oceano Pacífico.