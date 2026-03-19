A Prefeitura de São José dos Campos informou que duas vias do Jardim Alvorada, na região oeste, terão alterações no trânsito neste fim de semana por conta de uma obra particular.

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No sábado (21), as ruas São Caetano do Sul e Santo André ficarão totalmente interditadas entre 7h e 16h para a realização de serviços integrados à intervenção. Já no domingo (22), o bloqueio será parcial no mesmo trecho, incluindo a restrição de vagas de estacionamento para a conclusão dos trabalhos.