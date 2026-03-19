Uma menina de 8 anos morreu nesta quarta-feira (18) após enfrentar uma doença rara. A história de luta da criança comoveu moradores e mobilizou manifestações de solidariedade.

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O caso ocorreu em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ana Júlia Schlupp convivia com limitações respiratórias impostas pela condição de saúde, mas, segundo relatos de familiares e pessoas próximas, manteve uma postura resiliente ao longo do tratamento.