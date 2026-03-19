Uma menina de 8 anos morreu nesta quarta-feira (18) após enfrentar uma doença rara. A história de luta da criança comoveu moradores e mobilizou manifestações de solidariedade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ana Júlia Schlupp convivia com limitações respiratórias impostas pela condição de saúde, mas, segundo relatos de familiares e pessoas próximas, manteve uma postura resiliente ao longo do tratamento.
A trajetória da menina ganhou repercussão na região, onde a mobilização em torno de sua recuperação reuniu apoio de moradores e mensagens de incentivo. A força demonstrada por Ana Júlia durante o período de enfrentamento da doença foi destacada por quem acompanhou sua história.
A morte gerou comoção e diversas homenagens nas redes sociais. Amigos e conhecidos ressaltaram a alegria e o carisma da criança, lembrando momentos compartilhados e a forma como ela impactou a comunidade.
O velório e o sepultamento devem reunir familiares e moradores, em um momento de despedida marcado pela emoção.