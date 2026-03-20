20 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Noivos apaixonados por viagens morrem após acidente trágico

Por Da Redação | Marília (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Noivos apaixonados por viagens morrem após acidente frontal
Noivos apaixonados por viagens morrem após acidente frontal

Um casal morreu após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro, em um acidente de forte impacto que também deixou o motorista do automóvel em estado grave. As vítimas eram noivas e costumavam compartilhar nas redes sociais registros de viagens e momentos juntos.

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O acidente ocorreu na BR-153, no trecho que passa por Marília, no interior de São Paulo. Com a violência da batida, a rodovia precisou ser parcialmente interditada para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos.

De acordo com as informações iniciais, a colisão foi frontal e causou danos severos à motocicleta. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do carro foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens ao casal, destacando a relação próxima e o gosto em comum por viagens, frequentemente registradas em fotos e vídeos compartilhados online. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

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