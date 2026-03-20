Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na manhã desta quarta-feira (18), momentos antes de participar de uma audiência judicial. O crime ocorreu pouco antes do início da sessão, marcada para as 9h, e impediu a realização do compromisso no qual a vítima estaria presente.

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O caso aconteceu em frente ao Fórum da Comarca de Santana, no estado do Amapá. A vítima, identificada como Juciele de Souza Moraes, foi surpreendida pelo ex-companheiro, Elquias da Silva Lima, ainda do lado de fora do prédio.