Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na manhã desta quarta-feira (18), momentos antes de participar de uma audiência judicial. O crime ocorreu pouco antes do início da sessão, marcada para as 9h, e impediu a realização do compromisso no qual a vítima estaria presente.
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O caso aconteceu em frente ao Fórum da Comarca de Santana, no estado do Amapá. A vítima, identificada como Juciele de Souza Moraes, foi surpreendida pelo ex-companheiro, Elquias da Silva Lima, ainda do lado de fora do prédio.
De acordo com o TJAP (Tribunal de Justiça do Amapá), o agressor não chegou a entrar no fórum nem passou pelos procedimentos de segurança, que incluem identificação e revista por meio de raio-x na recepção.
Após o ataque, o homem foi preso em flagrante por militares que atuavam na segurança do local. A audiência da qual a vítima participaria, relacionada a uma ação de reintegração de posse, não foi realizada.
Em nota oficial, o TJAP repudiou o crime e destacou a gravidade do caso. O tribunal afirmou que o episódio representa uma afronta não apenas à família da vítima, mas também à sociedade e às instituições de Justiça, reforçando a necessidade de combate à violência contra a mulher.