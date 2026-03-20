A morte da influenciadora Stefanie Pieper, de 32 anos, passou a ser investigada sob uma nova e grave suspeita: a de que ela possa ter sido enterrada ainda viva pelo ex-namorado. O caso, ocorrido em novembro do ano passado, ganhou novos desdobramentos após a conclusão de etapas da investigação e análise pericial.

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O crime aconteceu na região de fronteira entre a Áustria e a Eslovênia. Stefanie desapareceu após retornar de uma festa e teve o sumiço notado quando deixou de comparecer a um compromisso profissional. A ausência levantou preocupação entre pessoas próximas, o que levou ao acionamento das autoridades e ao início de buscas com apoio de drones e cães farejadores.