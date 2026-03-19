Maria José de Souza Nóbrega morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (18) aos 63 anos. Ela foi enterrada na manhã desta quinta, no cemitério Parque São Benedito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com uma partida precoce, Maria José deixou a família triste e abalada. Mas, também ficará lembrada por uma pessoa carinhosa e que gostava dos animais.