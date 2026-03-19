Maria José de Souza Nóbrega morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (18) aos 63 anos. Ela foi enterrada na manhã desta quinta, no cemitério Parque São Benedito.
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Com uma partida precoce, Maria José deixou a família triste e abalada. Mas, também ficará lembrada por uma pessoa carinhosa e que gostava dos animais.
Marisa Girolami lembrou dos momentos bons. "Meu pai! Que tristeza alguns dias atrás eu encontrei ela passeando com a cachorrinha, que era o xodó dela, o que aconteceu?", indagou.
Vanilda Souza também lamentou a perda da amiga. "Meus sentimentos a família, descanse em paz querida amiga,obrigada por tudo", escreveu.