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LUTO

Maria José, 63 anos; partida precoce deixa família de luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria José de Souza Nóbrega
Maria José de Souza Nóbrega

Maria José de Souza Nóbrega morreu em Jacareí nesta última quarta-feira (18) aos 63 anos. Ela foi enterrada na manhã desta quinta, no cemitério Parque São Benedito.

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Com uma partida precoce, Maria José deixou a família triste e abalada. Mas, também ficará lembrada por uma pessoa carinhosa e que gostava dos animais.

Marisa Girolami lembrou dos momentos bons. "Meu pai! Que tristeza alguns dias atrás eu encontrei ela passeando com a cachorrinha, que era o xodó dela, o que aconteceu?", indagou.

Vanilda Souza também lamentou a perda da amiga. "Meus sentimentos a família, descanse em paz querida amiga,obrigada por tudo", escreveu.

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