A família de Maria Aparecida de Oliveira Barboza, de 77 anos, está à procura da idosa, que desapareceu nesta sexta-feira (data) em São José dos Campos. Ela foi vista pela última vez por volta do meio-dia e, desde então, não deu mais notícias.

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De acordo com familiares, Dona Maria mora com a filha no bairro Jardim Maringá e saiu de casa dizendo que iria até a região do Floradas, no Jardim Satélite. No entanto, não chegou ao destino e não retornou.