19 de março de 2026
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Onde está Dona Maria? Idosa de 77 anos desaparece em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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A família de Maria Aparecida de Oliveira Barboza, de 77 anos, está à procura da idosa, que desapareceu nesta sexta-feira (data) em São José dos Campos. Ela foi vista pela última vez por volta do meio-dia e, desde então, não deu mais notícias.

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De acordo com familiares, Dona Maria mora com a filha no bairro Jardim Maringá e saiu de casa dizendo que iria até a região do Floradas, no Jardim Satélite. No entanto, não chegou ao destino e não retornou.

A família está preocupada, já que a idosa apresenta episódios de confusão mental e está em tratamento médico, o que pode dificultar sua orientação pelas ruas da cidade.

No momento do desaparecimento, Dona Maria vestia a mesma roupa que aparece na foto divulgada pela família.

Buscas foram iniciadas e o caso mobiliza parentes e conhecidos, que utilizam as redes sociais para tentar localizar a idosa.

Como ajudar

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Aparecida pode entrar em contato imediatamente com a polícia pelos telefones: 190 (emergência) ou 181 (Disque Denúncia).

A colaboração da população é fundamental para ajudar a encontrar a idosa o mais rápido possível.

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