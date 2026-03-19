A família de Maria Aparecida de Oliveira Barboza, de 77 anos, está à procura da idosa, que desapareceu nesta sexta-feira (data) em São José dos Campos. Ela foi vista pela última vez por volta do meio-dia e, desde então, não deu mais notícias.
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De acordo com familiares, Dona Maria mora com a filha no bairro Jardim Maringá e saiu de casa dizendo que iria até a região do Floradas, no Jardim Satélite. No entanto, não chegou ao destino e não retornou.
A família está preocupada, já que a idosa apresenta episódios de confusão mental e está em tratamento médico, o que pode dificultar sua orientação pelas ruas da cidade.
No momento do desaparecimento, Dona Maria vestia a mesma roupa que aparece na foto divulgada pela família.
Buscas foram iniciadas e o caso mobiliza parentes e conhecidos, que utilizam as redes sociais para tentar localizar a idosa.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Aparecida pode entrar em contato imediatamente com a polícia pelos telefones: 190 (emergência) ou 181 (Disque Denúncia).
A colaboração da população é fundamental para ajudar a encontrar a idosa o mais rápido possível.