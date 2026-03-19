Caíque Alexandre Soares Fernandes, de apenas 29 anos, morreu nesta última terça-feira (17), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde de quarta (18), no cemitério Brotas Ala C.

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Ele, que era casado e deixou filhos pequenos, partiu muito cedo, de forma precoce. Agora, os familiares irão precisar de força neste momento tão complicado.