Caíque Alexandre Soares Fernandes, de apenas 29 anos, morreu nesta última terça-feira (17), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde de quarta (18), no cemitério Brotas Ala C.
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Ele, que era casado e deixou filhos pequenos, partiu muito cedo, de forma precoce. Agora, os familiares irão precisar de força neste momento tão complicado.
Nas redes sociais, Graziele Oliveira Araújo lamentou e ainda lembrou do amor dele pela esposa e os filhos. "É meu parceiro zica você vai deixar saudades que Deus possa confortar o coração de todos e de muita forca pra duda sei o quanto vc a amava e agora ela tera que ser forte pra cuidar dos pequenos", escreveu.
Wanderlea Floriano também lamentou. "Meu Deus, tão jovem, tão lindo. Meus sentimentos, que o Espírito Santo de Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", afirmou.