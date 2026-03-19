O soldado da Polícia Militar Luigi Angerami apresentou melhora no quadro clínico, conforme atualização divulgada nesta quinta-feira (19). Ele segue internado após um grave acidente registrado no início da semana.

De acordo com as informações mais recentes, o policial permanece estável, com evolução positiva nos exames. A tomografia não apontou alterações no cérebro, e o quadro pulmonar também apresentou melhora, com redução do suporte respiratório para cerca de 30%.

Diante da evolução, a equipe médica iniciou o processo de redução da sedação, considerado um momento delicado do tratamento. As próximas horas são vistas como decisivas para avaliar a resposta do paciente.

Acidente