O soldado da Polícia Militar Luigi Angerami apresentou melhora no quadro clínico, conforme atualização divulgada nesta quinta-feira (19). Ele segue internado após um grave acidente registrado no início da semana.
De acordo com as informações mais recentes, o policial permanece estável, com evolução positiva nos exames. A tomografia não apontou alterações no cérebro, e o quadro pulmonar também apresentou melhora, com redução do suporte respiratório para cerca de 30%.
Diante da evolução, a equipe médica iniciou o processo de redução da sedação, considerado um momento delicado do tratamento. As próximas horas são vistas como decisivas para avaliar a resposta do paciente.
Acidente
O acidente que deixou o soldado ferido aconteceu na noite de segunda-feira (16), em Taubaté, durante uma ocorrência da Polícia Militar.
Segundo informações apuradas pela reportagem, uma equipe da Força Tática do 5º BPM-I realizava um acompanhamento a uma motocicleta suspeita quando a viatura foi atingida por um carro que cruzava a via, na Rua José Carlos Marcondes, no bairro Parque Ipanema.
Com o impacto, a viatura da PM capotou violentamente.
Tragédia
O acidente teve consequências graves. O cabo da PM Fábio Vaz dos Santos, de 50 anos, que dirigia o veículo, morreu após ser socorrido. Já o soldado Luigi Angerami, de 22 anos, ficou gravemente ferido. Um terceiro policial também sofreu ferimentos, mas com menor gravidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a força da batida foi tão intensa que parte dos ocupantes da viatura foi arremessada para fora do veículo.
O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal.
Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo, destacando que ele morreu em serviço, durante uma ação policial, o que gerou forte comoção entre colegas de farda.
O estado de saúde do soldado Luigi segue sendo acompanhado de perto pela equipe médica, com expectativa cautelosa nas próximas horas.