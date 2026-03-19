Vera Lúcia Neiva de Oliveira Sant'ana morreu em Jacareí aos 69 anos, nesta última quarta-feira (18), dois dias depois de fazer aniversário. Ela foi sepultada no início da tarde desta quinta-feira (19), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro do Avareí.

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O fato é que Vera Lúcia sempre foi uma pessoa muito querida e do bem. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram e sentiram muito a partida dela.