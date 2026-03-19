Vera Lúcia Neiva de Oliveira Sant'ana morreu em Jacareí aos 69 anos, nesta última quarta-feira (18), dois dias depois de fazer aniversário. Ela foi sepultada no início da tarde desta quinta-feira (19), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro do Avareí.
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O fato é que Vera Lúcia sempre foi uma pessoa muito querida e do bem. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram e sentiram muito a partida dela.
Regiane Castro, sobrinha, não escondeu a tristeza. "Ohh tia mulher de Deus,sei que a senhora já está na Glória de Deus,mas não fomos preparados para despedidas", escreveu.
Rita Di também lamentou muito a perda da amiga. "Que tristeza, fomos colegas de escola, o tempo passou tão depressa, que o Espírito Santo Consolador conforte o coração dos seus familiares, com certeza já descansa nos braços de Jesus, a vida por aqui é uma passagem, mas é tão difícil esse momento, meus sinceros sentimentos a todos", afirmou.