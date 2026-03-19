19 de março de 2026
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LUTO

Adeus, Maria José; aos 68 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria José de Souza Ramos Silva
Maria José de Souza Ramos Silva

Maria José de Souza Ramos Silva morreu nesta última quarta-feira (18), em Jacareí, aos 68 anos. Ela foi sepultada nesta quinta-feira (19), à tarde, no cemitério Parque São Benedito.

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Sempre alegre e educada, Eliana será lembrada pelos bons momentos. Nas redes sociais, muita gente manifestou pesar e força aos familiares.

Eliana Santos foi uma delas. "Meus sentimentos a tds familiares que sua alma sra Maria José descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", escreveu.

João Bernardes também lamentou. "Meus sentimentos que o espírito santo de Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que ela descanse em paz", disse.

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