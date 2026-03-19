Maria José de Souza Ramos Silva morreu nesta última quarta-feira (18), em Jacareí, aos 68 anos. Ela foi sepultada nesta quinta-feira (19), à tarde, no cemitério Parque São Benedito.

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Sempre alegre e educada, Eliana será lembrada pelos bons momentos. Nas redes sociais, muita gente manifestou pesar e força aos familiares.