Mensagens extraídas do celular do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso nesta quarta-feira (18), em São José dos Campos, revelam um padrão de comportamento marcado por controle, agressividade e exigência de submissão da esposa, a soldado PM Gisele Alves Santana, morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro deste ano.
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Como mostrou OVALE, o oficial se intitulava o “macho alfa”, “rei” e “soberano”, cobrando que a mulher “beta” fosse “submissa e “obediente”. Em outro trecho, o tenente-coronel pressiona Gisele.
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As mensagens são parte central do relatório da Polícia Civil, obtido por OVALE. O tenente-coronel foi preso em São José dos Campos nesta quarta-feira (18).
Nascido em Taubaté, ele havia se refugiado no Vale do Paraíba após a morte de Gisele. Após ser preso, o tenente-coronel foi levado, sem algemas, para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo.
“Eu invisto todos os meses, 3 mil reais de aluguel, 2 mil reais de condomínio, 500 reais de água e luz, 500 reais de gás, fora as coisas que eu compro de mercado e todas as vezes que nós saímos eu pago tudo sozinho (...) e você investe quanto? Não tem dinheiro, blz. Investe amor, carinho, atenção, dedicação, sexo.... mas nem isso você faz”, escreveu o tenente-coronel.
A esposa responde e manifesta o desejo de se divorciar. “Se você acha que só contribuindo com o dinheiro já está fazendo sua parte, ótimo, mas pra mim não é assim que funciona, nunca foi assim e não vai ser agora que vai mudar. (...) Por mim separamos, não vou trocar sexo por moradia e ponto final””, afirmou.
As mensagens foram trocadas no dia 2 de fevereiro, dias antes da morte de Gisele.