Mensagens extraídas do celular do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso nesta quarta-feira (18), em São José dos Campos, revelam um padrão de comportamento marcado por controle, agressividade e exigência de submissão da esposa, a soldado PM Gisele Alves Santana, morta com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro deste ano.

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Como mostrou OVALE, o oficial se intitulava o “macho alfa”, “rei” e “soberano”, cobrando que a mulher “beta” fosse “submissa e “obediente”. Em outro trecho, o tenente-coronel pressiona Gisele.