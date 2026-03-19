A vitória do São José por 1 a 0 sobre o Juventus SAF, na noite de quarta-feira (18), pela Série A-2 do Campeonato Paulista, terminou marcada por uma confusão generalizada nos minutos finais e após o apito final. O tumulto ocorreu logo depois da anulação do segundo gol da equipe da casa, com auxílio do VAR, e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

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Segundo a súmula do árbitro Marcio Mattos dos Santos, a confusão começou aos 55 minutos do segundo tempo, quando o Juventus tentava cobrar rapidamente uma falta no último lance da partida. De acordo com o registro, um gandula teria retardado a reposição da bola, o que gerou revolta por parte dos jogadores visitantes e deu início a um princípio de empurra-empurra entre atletas e membros das comissões técnicas.