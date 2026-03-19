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ACIDENTE

Acidente perto da GM mobiliza equipes de resgate em São José

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na região leste da cidade
Acidente na região leste da cidade

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 16h50, na Avenida General Motors, no sentido Eugênio de Mello, em São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e agentes da Mobilidade Urbana, que atuaram no atendimento às vítimas e na organização do trânsito na região.

Testemunhas que presenciaram a colisão relataram que uma pessoa ficou presa em um dos veículos, sendo necessário o trabalho de resgate por parte das equipes especializadas.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias do acidente.

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