Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 16h50, na Avenida General Motors, no sentido Eugênio de Mello, em São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, a ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e agentes da Mobilidade Urbana, que atuaram no atendimento às vítimas e na organização do trânsito na região.

Testemunhas que presenciaram a colisão relataram que uma pessoa ficou presa em um dos veículos, sendo necessário o trabalho de resgate por parte das equipes especializadas.