A forte chuva que atingiu São José dos Campos na tarde desta quinta-feira (19), feriado, provocou diversos pontos de alagamento, principalmente na região leste da cidade.

Bairros como Vista Verde e Novo Horizonte registraram ruas tomadas pela água, gerando transtornos para moradores e motoristas. Um dos pontos mais críticos foi a pista paralela da Via Dutra, antes do viaduto de acesso ao Vista Verde, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no trânsito.

Segundo relatos, o local já é conhecido por esse tipo de problema e volta a preocupar sempre que há chuva mais intensa.

Vila Tatetuba.