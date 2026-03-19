19 de março de 2026
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CHUVA

Chuva forte provoca alagamentos na região leste de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Avenida alagada em São José
Avenida alagada em São José

A forte chuva que atingiu São José dos Campos na tarde desta quinta-feira (19), feriado, provocou diversos pontos de alagamento, principalmente na região leste da cidade.

Bairros como Vista Verde e Novo Horizonte registraram ruas tomadas pela água, gerando transtornos para moradores e motoristas. Um dos pontos mais críticos foi a pista paralela da Via Dutra, antes do viaduto de acesso ao Vista Verde, onde o acúmulo de água dificultou a passagem de veículos e causou lentidão no trânsito.

Segundo relatos, o local já é conhecido por esse tipo de problema e volta a preocupar sempre que há chuva mais intensa.

Vila Tatetuba.

Outro ponto afetado foi a Vila Tatetuba, que voltou a registrar alagamentos em um trecho já conhecido por recorrentes problemas. Moradores flagraram a Rua Juriti completamente alagada durante a chuva desta quinta-feira.

O cenário chama atenção porque o bairro passou recentemente por uma obra de drenagem. Em abril do ano passado, a Prefeitura executou uma intervenção para substituir a galeria de águas pluviais, com a promessa de resolver os alagamentos.

Mesmo com a conclusão dos trabalhos, o problema voltou a ocorrer já nas primeiras chuvas mais fortes, gerando questionamentos entre moradores sobre a eficácia da intervenção.

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