19 de março de 2026
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CHUVA

VÍDEO: Chuva alaga Vila Tatetuba e expõe problema antigo em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Chuva alaga rua de São José
Chuva alaga rua de São José

A forte chuva registrada na tarde desta quinta-feira (19), feriado em São José dos Campos, voltou a causar alagamentos em um ponto já conhecido por transtornos na Vila Tatetuba.

Moradores registraram a Rua Juriti completamente tomada pela água, dificultando a circulação de veículos e pedestres. As imagens mostram que, mais uma vez, o bairro enfrenta os mesmos problemas em dias de chuva intensa.

A situação não é nova. Em abril do ano passado, a Prefeitura realizou uma obra no local com a promessa de acabar com os alagamentos. A intervenção consistiu na substituição da galeria de águas pluviais por tubos de aço, executada pela empresa Terrax.

O investimento inicial foi de R$ 1,762 milhão, com previsão de entrega para agosto de 2025. No entanto, houve aditamento contratual, elevando o valor para R$ 2,479 milhões e estendendo o prazo até outubro do mesmo ano.

Mesmo após a conclusão da obra, o problema voltou a aparecer já na primeira chuva forte, levantando questionamentos entre moradores sobre a eficácia da intervenção realizada.

Até o momento, não há informações sobre novos posicionamentos da Prefeitura em relação ao caso.

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