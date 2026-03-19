A forte chuva registrada na tarde desta quinta-feira (19), feriado em São José dos Campos, voltou a causar alagamentos em um ponto já conhecido por transtornos na Vila Tatetuba.

Moradores registraram a Rua Juriti completamente tomada pela água, dificultando a circulação de veículos e pedestres. As imagens mostram que, mais uma vez, o bairro enfrenta os mesmos problemas em dias de chuva intensa.

A situação não é nova. Em abril do ano passado, a Prefeitura realizou uma obra no local com a promessa de acabar com os alagamentos. A intervenção consistiu na substituição da galeria de águas pluviais por tubos de aço, executada pela empresa Terrax.