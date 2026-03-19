19 de março de 2026
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CHUVA

Agora: celulares de SJC recebem alerta severo de chuva de granizo

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Alerta severo em São José dos Campos
Alerta severo em São José dos Campos

A tarde desta quinta-feira (19), feriado, foi marcada por um alerta severo de tempestade emitido pela Defesa Civil para São José dos Campos e cidades da região do Vale do Paraíba.

O aviso, enviado por meio do sistema de alerta nos celulares, indicava a ocorrência de chuva forte acompanhada de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo, além do risco de atingir municípios vizinhos. A orientação foi para que a população buscasse abrigo em locais seguros.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a instabilidade provocou pontos de alagamento no bairro Novo Horizonte, na zona leste da cidade. Moradores relataram dificuldades no trânsito e acúmulo de água em vias importantes da região.

O alerta faz parte de um sistema de monitoramento em tempo real utilizado pela Defesa Civil, que identifica áreas com risco iminente de eventos climáticos severos e envia notificações diretamente aos celulares da população.

Até o momento, não há confirmação oficial de vítimas, mas equipes seguem em monitoramento das áreas mais afetadas.

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