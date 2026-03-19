Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (19), na Via Dutra, em Taubaté, no sentido São Paulo.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi arremessada para uma ribanceira após a colisão. Ela ainda foi encontrada com sinais vitais, socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.
A vítima foi identificada como Leandro Barbosa Rodrigues, que conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI vermelha.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a moto foi encontrada caída às margens da rodovia, com sinais de impacto, enquanto o corpo do motociclista estava em uma área de ribanceira ao lado da pista.
A ocorrência foi registrada na altura do km 116 da pista sul, na região do bairro Independência. No entanto, há divergência nas informações, já que o atendimento policial também menciona proximidades do km 118, o que ainda será apurado.
O caso foi registrado como colisão com morte a esclarecer, e o possível responsável pelo acidente é considerado desconhecido, já que teria fugido do local.
Familiares da vítima, que são da cidade de São Paulo, informaram que o corpo será trasladado para a capital, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.