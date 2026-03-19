

Um motociclista morreu após um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (19), na Via Dutra, em Taubaté, no sentido São Paulo.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi arremessada para uma ribanceira após a colisão. Ela ainda foi encontrada com sinais vitais, socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.