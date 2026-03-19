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Mensagens extraídas do celular do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto revelam que ele impôs uma espécie de “cartilha do macho alfa” à esposa, a policial militar Gisele Alves Santana , dias antes da morte da vítima. Os diálogos, obtidos pela investigação, expõem um relacionamento marcado por controle, cobranças, humilhações e exigência de submissão.

As mensagens são parte central do relatório da Polícia Civil, obtido por OVALE. O tenente-coronel foi preso em São José dos Campos nesta quarta-feira (18).

Nascido em Taubaté, ele havia se refugiado no Vale do Paraíba após a morte de Gisele. Após ser preso, o tenente-coronel foi levado, sem algemas, para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo.

A análise do conteúdo das conversas entre o tenente-coronel e Gisele é considerada um dos principais elementos do inquérito que apura a morte da policial, encontrada com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, na capital paulista.