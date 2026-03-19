Imagens obtidas por OVALE flagraram o exato momento em que um homem é executado a tiros após deixar a esposa no trabalho. O crime aconteceu em Pindamonhangaba, na madrugada da última segunda-feira (16).

Nas gravações, é possível ver quando o veículo da vítima é fechado por outro carro e, na sequência, dois homens descem e efetuam diversos disparos. O motorista ainda tenta reagir, sai do carro e corre, mas acaba sendo atingido.

A vítima foi identificada como Leandro de Souza, de 39 anos. O crime aconteceu na rua Tung A Chih, no distrito de Moreira César.

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