Imagens obtidas por OVALE flagraram o exato momento em que um homem é executado a tiros após deixar a esposa no trabalho. O crime aconteceu em Pindamonhangaba, na madrugada da última segunda-feira (16).
Nas gravações, é possível ver quando o veículo da vítima é fechado por outro carro e, na sequência, dois homens descem e efetuam diversos disparos. O motorista ainda tenta reagir, sai do carro e corre, mas acaba sendo atingido.
A vítima foi identificada como Leandro de Souza, de 39 anos. O crime aconteceu na rua Tung A Chih, no distrito de Moreira César.
Investigação
Segundo a Polícia Civil, Leandro havia acabado de deixar a esposa no trabalho quando foi surpreendido logo após sair do local. A mulher não presenciou o ataque, mas relatou que havia acabado de se despedir do marido momentos antes.
De acordo com o boletim de ocorrência, um veículo desconhecido interceptou o carro da vítima. Em seguida, dois suspeitos desceram armados e começaram a atirar. As imagens reforçam a dinâmica do crime, evidenciando a ação rápida dos criminosos.
Leandro foi encontrado já sem vida
Policiais militares foram acionados por volta das 4h50. No local, encontraram Leandro já sem vida. O carro da vítima, um Ford Fiesta branco, estava cerca de 150 metros à frente, com diversas marcas de tiros, principalmente no capô e no para-brisa.
O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida na Delegacia de Pindamonhangaba. Até o momento, os autores e o veículo utilizado na emboscada não foram localizados, e a Polícia Civil segue com as investigações.