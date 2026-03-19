O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas nesta quinta-feira (19), abrangendo cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O aviso é válido ao longo de todo o dia.
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De acordo com a previsão, as pancadas de chuva podem atingir até 30 milímetros por hora, com acumulados que chegam a 50 milímetros, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.
Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências mais graves, o Inmet não descarta interrupções no fornecimento de energia, queda de galhos, alagamentos pontuais e incidência de raios.
Diante do cenário, o instituto reforça orientações de segurança à população. Em caso de ventos fortes, a recomendação é evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda. Motoristas também devem evitar estacionar próximos a estruturas como torres de energia e placas metálicas.
Outro alerta importante é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, reduzindo o risco de acidentes causados por descargas elétricas.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193, que permanecem de prontidão para atendimento.