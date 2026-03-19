A Prefeitura de São José dos Campos confirmou nesta quinta-feira (19) a primeira morte por dengue registrada em 2026 no município. O caso consta no painel oficial do Governo do Estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a Prefeitura informou que não divulga dados de pacientes a terceiros. De acordo com o painel do Estado, a vítima da dengue na cidade tem entre 65 e 79 anos.