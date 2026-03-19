19 de março de 2026
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São José confirma 1ª morte por dengue em 2026; Vale tem 2 óbitos

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
São José confirmou primeira morte por dengue de 2026
São José confirmou primeira morte por dengue de 2026

A Prefeitura de São José dos Campos confirmou nesta quinta-feira (19) a primeira morte por dengue registrada em 2026 no município. O caso consta no painel oficial do Governo do Estado de São Paulo.

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Em respeito à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a Prefeitura informou que não divulga dados de pacientes a terceiros. De acordo com o painel do Estado, a vítima da dengue na cidade tem entre 65 e 79 anos.

Ainda segundo o painel, São José tem 371 casos confirmados e outros 1.233 em investigação, com mais duas mortes suspeitas.

A primeira morte na região foi confirmada em Jacareí, em 4 de fevereiro. A vítima era um homem de 63 anos, com doenças preexistentes. Ele morreu em 27 de janeiro. A cidade contabiliza 1.093 casos confirmados e 10 suspeitos. Taubaté tem 90 casos confirmados, 217 suspeitos e dois óbitos em investigação.

Com isso, o Vale do Paraíba atingiu 2.141 casos confirmados de dengue em 2026, com mais 2.102 em investigação e duas mortes confirmadas. Há ainda quatro óbitos sendo investigados.

 

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