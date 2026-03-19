Três homens foram presos em ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.
A ação ocorreu na quarta-feira (18) no CDHU do Cajuru, no bairro Campos de São José, na estrada Dom José Antônio do Couto e resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.
Ocorrência
A ofensiva foi precedida de um trabalho de inteligência que utilizou drones para monitorar a dinâmica do tráfico de drogas em frente ao bloco 7 do conjunto. Imagens captadas revelaram o exato momento da comercialização de drogas e permitiram a identificação dos envolvidos antes da chegada dos policiais ao local.
Em diligência ao conjunto, suspeitos tentaram fugir ao visualizarem a viatura, mas foram alcançados e detidos.
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Um deles, identificado pelas iniciais J.V.S.A, de 26 anos, atuava como " campana", vigiando a chegada de policiais. Outro, de 29 anos, com iniciais E.R.G, era responsável pela venda de maconha e skunk, já M.G.S.S, de 33 anos, era responsável pelo comércio de cocaína e drogas sintéticas.
Durante a incursão, um veículo Citroën C3 branco tentou evadir-se do local em alta velocidade. Após perseguição no interior do condomínio, o condutor, L.F.P.S., foi abordado. Embora com antecedentes criminais, ele foi liberado por falta de provas imediatas de seu envolvimento direto nesta ocorrência específica, alegando que estava no local apenas para comprar entorpecentes.
Apreensões
Além das prisões, foram apreendidos:
- 820 g de lança-perfume;
- 215 g de maconha (80 porções);
- 175 g de cocaína (141 porções);
- 95 g de crack (101 porções);
- 75 g de skunk;
- 26 unidades de ecstasy;
- cinco aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro;
A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde os três envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, sem direito à fiança. Eles foram encaminhados à Cadeia Pública de Caçapava, onde aguardarão a audiência de custódia.