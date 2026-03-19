Três homens foram presos em ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.

A ação ocorreu na quarta-feira (18) no CDHU do Cajuru, no bairro Campos de São José, na estrada Dom José Antônio do Couto e resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Ocorrência

A ofensiva foi precedida de um trabalho de inteligência que utilizou drones para monitorar a dinâmica do tráfico de drogas em frente ao bloco 7 do conjunto. Imagens captadas revelaram o exato momento da comercialização de drogas e permitiram a identificação dos envolvidos antes da chegada dos policiais ao local.