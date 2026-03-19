O monitoramento de balneabilidade das praias do Litoral Norte pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indicou, em boletim emitido nesta quinta-feira (19), que 12 praias estão impróprias para banho. O alerta é válido até a próxima medição, no dia 26 de março de 2026.

Os pontos de atenção recebem a sinalização física de bandeira vermelha, indicando que banhistas devem evitar entrar no mar. São Sebastião é o único município sem restrições de balneabilidade.

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