O monitoramento de balneabilidade das praias do Litoral Norte pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indicou, em boletim emitido nesta quinta-feira (19), que 12 praias estão impróprias para banho. O alerta é válido até a próxima medição, no dia 26 de março de 2026.
Os pontos de atenção recebem a sinalização física de bandeira vermelha, indicando que banhistas devem evitar entrar no mar. São Sebastião é o único município sem restrições de balneabilidade.
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Confira os locais:
Ubatuba (5 praias):
- Picinguaba;
- Rio Itamambuca;
- Itaguá;
- Perequê-Mirim;
- Fortaleza;
Ilhabela (5 praias):
- Barreiros Sul;
- Itaquanduba;
- Praia do Julião;
- Curral;
- Veloso;
Caraguatatuba (1 praia):
- Prainha;
São Sebastião (1 praia):
- São Francisco;
Classificação
Uma praia é classificada como imprópria quando a medição resulta em número excessivo de bactérias, o que geralmente indica contaminação por esgoto ou resíduos trazidos por chuva.
Nesses casos, o banho de mar deve ser evitado por existir risco de doenças como gastroenterite e infecções de pele.