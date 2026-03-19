19 de março de 2026
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BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 12 praias impróprias para banho, diz Cetesb

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Mapa de Qualidade de Praias - CETESB
Pontos vermelhos indicam praias impróprias
Pontos vermelhos indicam praias impróprias

O monitoramento de balneabilidade das praias do Litoral Norte pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indicou, em boletim emitido nesta quinta-feira (19), que 12 praias estão impróprias para banho. O alerta é válido até a próxima medição, no dia 26 de março de 2026.

Os pontos de atenção recebem a sinalização física de bandeira vermelha, indicando que banhistas devem evitar entrar no mar. São Sebastião é o único município sem restrições de balneabilidade.

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Confira os locais:

Ubatuba (5 praias):

  • Picinguaba;
  • Rio Itamambuca;
  • Itaguá;
  • Perequê-Mirim;
  • Fortaleza;

Ilhabela (5 praias):

  • Barreiros Sul;
  • Itaquanduba;
  • Praia do Julião;
  • Curral;
  • Veloso;

Caraguatatuba (1 praia):

  • Prainha;

São Sebastião (1 praia):

  • São Francisco;

Classificação

Uma praia é classificada como imprópria quando a medição resulta em número excessivo de bactérias, o que geralmente indica contaminação por esgoto ou resíduos trazidos por chuva.

Nesses casos, o banho de mar deve ser evitado por existir risco de doenças como gastroenterite e infecções de pele.

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