19 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM cumpre mandado de prisão contra procurado do tráfico no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Ação no bairro Vila Paula Romeu, Cruzeiro
Ação no bairro Vila Paula Romeu, Cruzeiro

Um homem procurado por tráfico de drogas foi localizado e preso em Cruzeiro.

A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (18) durante a Operação Saturação.

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De posse do mandado de prisão, policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito no Bairro Vila Paula Romeu.

Em consulta aos sistemas, foi confirmado que se tratava do procurado sendo conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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