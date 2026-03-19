Um homem procurado por tráfico de drogas foi localizado e preso em Cruzeiro.

A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (18) durante a Operação Saturação.

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